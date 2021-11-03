МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Северному потоку-2" могут затянуть запуск до мая 2022 года, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это может произойти из-за сроков рассмотрения решения по сертификации газопровода Европейской комиссией. До 8 января решение должно вынести федеральное сетевое агентство ФРГ.

Решение носит предварительный характер и будет потом передано на рассмотрение ЕК на два месяца. Процедура не обязательная, указывает агентство, но теоретически может растянуть запуск газового трубопровода на месяцы.

Это значит, что федеральное сетевое агентство ФРГ выдаст лицензию газопроводу не раньше мая.

После выдачи лицензии поставки по "Северному потоку-2" могут начаться уже на следующий день.

Впрочем, по оценкам агентства, глобальные энергокризис может заставить немецкие власти ускорить документарные процедуры, тем более что позиции приемника Ангелы Меркель Олафа Шольца и бывшего канцлера не расходятся.