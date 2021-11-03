БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Энергобезопасность в ФРГ остается высокой, дефицита поставок газа нет, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

"Хочу снова подчеркнуть, что энергетическая безопасность в ФРГ с точки зрения поставок газа остается высокой, у нас в ФРГ в настоящее время нет дефицита поставок", — сказала Барон, добавив, что уровень запасов в газохранилищах "по-прежнему составляет около 71%".