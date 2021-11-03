МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия подставила плечо Евросоюзу, решив увеличить поставки газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева.

"Нас просят (увеличить поставки газа — ред.), и недавнее поручение президента тому доказательство, что спрос есть. Есть запросы, чтобы увеличить эти поставки, на что мы положительно отреагировали и, кто бы что ни говорил, подставили плечо. Запросы в основном от стран Евросоюза", — отметил он, не указав объем возможного роста поставок. Запуск "Северного потока-2" может затянуться на месяцы

Напомним, что ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением, поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе.

Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны заверил, что компания готова эту работу выполнить. В пятницу "Газпром" сообщил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров, однако продолжит работы по закачке в них до 8 ноября.