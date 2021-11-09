МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Киев не должен принимать участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2", его единственная задача — оплачивать счета за газ, заявил в беседе с РБК депутат бундестага от партии "Левые" Клаус Эрнст. В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии

Эрнст в бундестаге прошлого созыва занимал пост главы комитета по экономике и энергетике.

По мнению немецкого парламентария, Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации "Северного потока — 2" уже в середине января 2022 года. Он подчеркнул, что трубопровод необходимо запустить как можно быстрее. Чем больше на рынке будет газа, тем быстрее спрос на него стабилизируется и цены снизятся.

Депутат рассказал изданию, что в настоящее время предложение на рынке топлива не соответствует спросу на газ. В хранилищах не так много запасов, как прошлой зимой. Это связано с тем, что после пандемии резко вырос спрос на топливо и часть поставщиков перестала поставлять газ в Германию.

Депутат также затронул роль Польши в вопросе "Северного потока —2". Он считает, что Варшаву не следует принимать во внимание.

"Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей. Наконец, если Польша ожидает от ЕС солидарности, то тогда она должна соблюдать европейские нормы и привести свою конституционную реформу в соответствие европейскому законодательству, а также начать принимать беженцев", — рассуждает политик.

Он также указал на то, что Варшаве, чтобы добиться солидарности с Евросоюзом, нужно принимать беженцев, как это делает Германия. "Они хотят солидарности, но при этом сами ее не придерживаются", — подытожил он.