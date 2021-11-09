МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло порядка 470 тысяч, заключено 90 тысяч договоров с гражданами, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. Эксперты оценили влияние роста поставок "Газпрома" на стоимость газа

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он анонсировал, на какие темы выступит в ходе "правительственного часа" 10 ноября. Министр доложит об основных производственных показателях в сфере ТЭК, расскажет, как проходила подготовка к ОЗП, представит прогнозы по добыче, экспорту полезных ископаемых. Также будет уделено внимание и газификации.

"Мы плотно работаем по газификации с Советом Федерации. 470 тысяч — это поданные заявки, реализовано 90 тысяч. Это с учетом тех заявок, которые были поданы до 21 апреля", — привел цифры Шульгинов.

Потенциально в России в рамках догазификации до 2022 года к природному газу может быть подключено три миллиона домовладений. Подать заявку на подключение потребители могут через портал госуслуг и сайт единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ и в клиентских центрах "Газпром межрегионгаза". В Молдавии сравнили с геноцидом рост тарифа на газ

Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Также документ предполагает проведение в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация " в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.