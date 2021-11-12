БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу, заявила, что газ — это товар, его нельзя использовать для шантажа или как инструмент давления в дискуссиях. Глава "Газпрома" оценил выполнение плана по закачке газа в хранилища ЕС

"Газ — это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях", — заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан на брифинге.

Евросоюз планирует расширить санкции в отношении Белоруссии, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику.

Как сообщили РИА Новости в Центре стратегических разработок, любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России: существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в РФ.

По данным центра, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. Через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии.

В случае ограничения или прекращения транспортного сообщения Россия сможет найти альтернативные маршруты, но переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, сказал РИА Новости руководитель проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никита Маховский.