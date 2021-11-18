МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Через портал госуслуг за 2 месяца поступила 81 тысяча заявок на догазификацию, говорится в сообщении Минцифры РФ. Оператор рассказал о ходе догазификации домов россиян

"81 тысяча заявок на догазификацию поступила через "Госуслуги" за два месяца работы сервиса. Сервис позволяет удаленно подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что заявка автоматически направляется единому оператору газификации ООО "Газпром газификация" и рассматривается в течение суток. Информация о ее приеме поступает в личный кабинет на портале.

Пользователи могут проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям на официальном сайте единого оператора газификации. Догазификацию в России планируется провести до 2023 года.