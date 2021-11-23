МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Сербии, если бы не сотрудничество с Россией, бы пришлось платить 800-900 евро за газ, страна бы не смогла вынести этого экономически, заявил сербский президент Александр Вучич. "Молдовагаз" пока не нашла решения для выплаты долга "Газпрому"

Вучич 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Если бы у нас не было газопровода, если бы мы не сотрудничали с Российской Федерацией, тогда у нас не было бы газа, я бы сейчас платил 800-900 евро за газ. Сербия это не может выдержать экономически", — сказал Вучич в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, политика дружбы с Россией дала свои результаты. "Вы видели, как Белград изменился за то время, что вас не было. Вы видели это в здании аэропорта, сколько всего строится в городе, сколько мы работаем. Если все это принять во внимание, это означает, что наша политика дала свои результаты", — отметил сербский президент.

Он заверил, что Сербия не намерена вступать в НАТО и любые другие военные союзы, сохраняя нейтралитет. "Я говорю о будущем, что ни в один военный союз ни завтра, ни послезавтра, никогда в будущем Сербия не вступит. Мы укрепляем нашу законодательную базу и военную, чтобы мы были военно-нейтральной страной, и это долгосрочное определение республики Сербия", — подчеркнул Вучич.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.