БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. Минэкономики Германии оценило запасы газа в стране

"У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае… Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее", — сказал Хабек.

Ранее на брифинге представитель Минэкономики ФРГ заявила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии сейчас составляет 40-41 процент.

Хабек подтвердил, что "все договоры о поставках из России выполняются", однако это происходит "не через украинский трубопровод" и не по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, а "основная часть идет в этом случае по "Северному потоку 1".