МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В Кремле не могут сказать, были ли физические поставки газа из Германии через Польшу в Украину, но закупки такие были, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков прокомментировал слова Нуланд о "Северном потоке-2"

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о реверсе газа.

"Я вам не могу сказать, были ли это физические поставки, но закупки такие были", — сказал Песков.

По его словам, странам выгоднее продавать дорогой спотовый газ, чем дешевый трубопроводный, вопреки интересам покупателя.

" Но покупателям не остаётся никакого выхода. Приходится покупать за большие деньги — вот о чем говорил президент", — добавил песков.