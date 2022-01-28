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В Кремле подтвердили закупки газа для реверса из Германии через Польшу
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В Кремле не могут сказать, были ли физические поставки газа из Германии через Польшу в Украину, но закупки такие были, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 28.01.2022
энергетика, новости, газ, россия, германия, польша, украина, поставки газа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В Кремле не могут сказать, были ли физические поставки газа из Германии через Польшу в Украину, но закупки такие были, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о реверсе газа.
"Я вам не могу сказать, были ли это физические поставки, но закупки такие были", — сказал Песков.
По его словам, странам выгоднее продавать дорогой спотовый газ, чем дешевый трубопроводный, вопреки интересам покупателя.
" Но покупателям не остаётся никакого выхода. Приходится покупать за большие деньги — вот о чем говорил президент", — добавил песков.