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2022-01-28T13:40:33+03:00

2022-01-28T13:38:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220128/835918899.html

Берлин заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КАБМИН ФРГ: РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА, БЕРЛИН НАДЕЕТСЯ, ЧТО РФ И ДАЛЕЕ БУДЕТ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ПРАЙМ, 28.01.2022

энергетика, новости, газ, германия, россия, поставки газа

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60