Кабмин ФРГ: Россия выполняет все обязательства по поставкам газа
КАБМИН ФРГ: РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА, БЕРЛИН НАДЕЕТСЯ, ЧТО РФ И ДАЛЕЕ БУДЕТ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ
https://1prime.ru/gas/20220128/835918899.html
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КАБМИН ФРГ: РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА, БЕРЛИН НАДЕЕТСЯ, ЧТО РФ И ДАЛЕЕ БУДЕТ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ
https://1prime.ru/gas/20220128/835918899.html
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