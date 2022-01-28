Цена фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов поднимались до 1080 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе близки к расчётной цене четверга и поднимались до 1080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1050 долларов за тысячу кубометров. Однако уже через несколько минут цены поднялись — почти до 1080 долларов. Затем фьючерсы торговались в диапазоне 1060-1080 долларов, что близко к расчётной цене накануне — 1068,9 доллара за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов за тысячу кубометров. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на этой неделе средняя расчётная цена (по свежим данным на 27 января) составляет почти 1080 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с политическими факторами.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
https://1prime.ru/gas/20220128/835919233.html