МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе близки к расчётной цене четверга и поднимались до 1080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в США подскочили на рекордные 72%

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1050 долларов за тысячу кубометров. Однако уже через несколько минут цены поднялись — почти до 1080 долларов. Затем фьючерсы торговались в диапазоне 1060-1080 долларов, что близко к расчётной цене накануне — 1068,9 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов за тысячу кубометров. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на этой неделе средняя расчётная цена (по свежим данным на 27 января) составляет почти 1080 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с политическими факторами.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Европе предрекают катастрофу в случае прекращения поставок газа из России

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).