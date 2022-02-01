ДОХА, 1 фев — ПРАЙМ. Никто не сможет восполнить необходимые Евросоюзу объемы газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы мира, заявил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби во время виртуальной встречи с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон. США ищут альтернативу российскому газу для Европы

"Никто не сможет восполнить необходимые Евросоюзу объемы газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы мира, энергетическая безопасность Европы требует коллективных усилий многих сторон", — сказал аль-Кааби, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем РИА Новости.

Министр выразил надежду, что напряженность в Европе можно разрешить дипломатическим путем, чтобы "все поставщики энергоносителей могли работать вместе для обеспечения энергетической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

При этом он заверил, что "Катар готов поддержать партнеров по всему миру в трудную минуту".

Аль-Кааби указал, что "соблюдение данного нами в контрактах слова является священным для Катара, поэтому он заслужил доверие наших глобальных коммерческих партнеров и покупателей". Он напомнил, что за последние 25 лет Катар ни разу не пропустил ни одной поставки газа для его покупателей по всему миру.