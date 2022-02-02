МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод "Северный поток-2" не соответствует ориентирам энергетической политики ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник, согласно информации Dnes особо отметил, что Брюссель сделает все возможное, чтобы Россия "не использовала газ в качестве оружия". Также он анонсировал одобрение Еврокомиссией пакета финансовой помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда евро. Запад готовится к прощанию с пандемией

Многие пользователи пришли в ярость из-за таких заявлений, причем особенно их вывела из себя неистовая забота Брюсселя о благосостоянии Украины, а не стран союза.

"Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки — под видом "профилактики". Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от "Северного потока-2"? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? "Северный поток-2" не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?" — написал комментатор с ником Schilo.

"И почему я больше не удивляюсь европейским глупостям! Очередное харакири. Ну, пускай! К сожалению, Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм! Нужно выходить из отупевшего Евросоюза, он и так нас уже обобрал!" — заявил некий Капитана. Киев подсел на российскую гречневую иглу

"С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 миллиарда? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь!" — возмутился пользователь Бг.

"Украина уже много лет торгует с ЕС на облегченных условиях. Болгарии же это запрещено, а наши политики и в ус не дуют!" — подвели итог читатели.