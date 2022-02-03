ПАРИЖ, 3 фев — ПРАЙМ. Газоснабжение во Франции в настоящее время не вызывает особого беспокойства, несмотря на наблюдаемое снижение поставок газа из РФ в Европу, заявил генеральный директор газотранспортной компании GRTGaz Тьерри Труве агентству Франс Пресс. Shell готова обеспечить Европу дополнительным газом

"Мы наблюдаем снижение поставок газа из России в течение нескольких недель", — отметил он. Но несмотря на "этот контекст напряженности с поставками, мы достаточно уверены в том, что все будет хорошо до конца зимы", указал он.

"Тем не менее, мы сохраняем бдительность, потому что всегда существует риск того, что хранилища будут перегружены, а в конце зимы наступит холодный период, что затруднит балансировку системы", — добавил Труве.

В воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан, компенсируют поставки газа в случае их снижения из России. Представители американской администрации также ранее говорили, что ищут для Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с импортом из России. Они также упоминали Катар в числе возможных поставщиков.

При этом в Кремле уже не раз подчеркивали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства, касающиеся поставок газа в Европу, ни разу не давая повода усомниться в своей надежности.