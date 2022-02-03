Украина и Словакия в тестовом режиме увеличат импорт газа из Европы до 42 миллионов кубометров сутки
КИЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 миллионов кубометров сутки, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Таким образом, вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", — написал Макогон в Facebook в четверг.
По его словам, оператор ГТС Украины и оператор ГТС Словакии Eustream договорились об увеличении гарантированных мощностей на точке Дома на 15 миллионов кубометров в сутки в тестовом режиме до апреля 2022 года.
"Все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнение стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах. Их активность в этом направлении должна продемонстрировать востребованность и коммерческую привлекательность маршрута, что будет важным аргументом для продления действия соглашения и дальнейшего развития маршрута SL-UA", — добавил глава компании.
Макогон сообщил, что за последние несколько месяцев оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для поставки газа на Украину на 85%, в частности, уже с февраля на суточных аукционах украинские компании могут забронировать мощности нового словацко-украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе.
https://1prime.ru/gas/20220203/835974153.html