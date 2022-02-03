КИЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 миллионов кубометров сутки, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Shell готова обеспечить Европу дополнительным газом

"Таким образом, вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", — написал Макогон в Facebook в четверг.

По его словам, оператор ГТС Украины и оператор ГТС Словакии Eustream договорились об увеличении гарантированных мощностей на точке Дома на 15 миллионов кубометров в сутки в тестовом режиме до апреля 2022 года.

"Все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнение стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах. Их активность в этом направлении должна продемонстрировать востребованность и коммерческую привлекательность маршрута, что будет важным аргументом для продления действия соглашения и дальнейшего развития маршрута SL-UA", — добавил глава компании. Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность

Макогон сообщил, что за последние несколько месяцев оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для поставки газа на Украину на 85%, в частности, уже с февраля на суточных аукционах украинские компании могут забронировать мощности нового словацко-украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе.