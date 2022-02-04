КИЕВ, 4 фев — ПРАЙМ. Украина может импортировать газ из Словакии и Венгрии, этого хватит для формирования запасов на следующий отопительный сезон, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Украина продолжает фиксировать снижение транзита российского газа

"Сейчас начался импорт газа. Речь идет о безопасном прохождении уже следующего отопительного сезона… На февраль запланирован импорт из Венгрии примерно 130 миллионов кубометров. Этот объем может быть увеличен. То есть этот маршрут уже работает", — сказал Галущенко на брифинге в пятницу.

По его словам, Украина может импортировать из Словакии и Венгрии 50 миллионов кубометров газа в сутки.

"Очень важно, что увеличились гарантированные объемы мощностей для импорта в Украину. В частности, из Словакии был увеличен объем до 42 миллионов кубометров в сутки. И гарантированный объем был установлен из Венгрии – это 8 миллионов кубометров в сутки. Соответственно, сейчас гарантированные объемы возможностей импорта газа в объеме 50 миллионов кубометров в сутки, что абсолютно достаточно для того, чтобы соответствующим образом наполнить хранилища для прохождения следующего отопительного сезона", — подчеркнул министр. ЕС обсуждает энергопоставки с разными партнерами

Он отметил, что Украина стабильно проходит отопительный сезон на фоне энергетического кризиса в мире, все потребители обеспечены электроэнергией и газом.

По данным "Оператора ГТС Украины", прокачка российского газа через украинскую ГТС продолжает сокращаться третий день подряд, на данный момент заявка на прокачку составляет 73,03 миллиона кубометров.