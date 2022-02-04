БРЮССЕЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. ЕС и Азербайджан договорились усилить сотрудничество по увеличению поставок газа в Европу, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Twitter. Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность

"Усиливаем диалог по увеличению поставок газа и сотрудничеству по переходу на возобновляемые источники энергии… Также хочу поблагодарить Азербайджан за усилия по наращиванию поставок газа в ЕС через Южный газовый коридор", — написала еврокомиссар.

В конце января официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что Азербайджан изучает возможность расширения поставок газа в Европу. Азербайджанский газ транспортируется в Европу по трубопроводам Южного газового коридора.