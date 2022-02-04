МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Экспортные поставки российского газа в Китай в среднесрочной перспективе — пяти и более лет — могут превысить 100 миллиардов кубометров в год, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Россия и КНР договорились о поставках газа по "дальневосточному маршруту"

"На горизонте следующих пяти и более лет российские экспортные поставки в Китай могут достигнуть 100 миллиардов кубометров минимум", — сказал он.

"Газпром" в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа с Дальнего Востока. Соглашение подразумевает поставки в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт рассчитан на 25 лет.

"Состоявшееся подписание договора для "Газпрома", безусловно, является очередным шагом в плановом увеличении поставок российского газа в КНР", — отметил аналитик. "Роснефть" согласовала новые условия экспорта нефти в Китай

Кроме того, в конце января "Газпром" и Монголия подписали протокол по завершению технико-экономического обоснования проекта газопровода "Союз Восток", который проходит через Монголию в Китай. Это может добавить к экспорту газа еще 50 миллиардов кубометров в год, напомнил Скрябин.

Россия также с конца 2019 года поставляет газ в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири". В 2020 году поставки составили 4,1 миллиарда кубометров, а по итогам 2021 года, по оценкам аналитиков "Альфа-Капитала", могли достичь примерно 14 миллиардов кубометров. Экспортная производительность "Силы Сибири" — 38 миллиардов кубометров газа в год.

Газ занимает в энергобалансе КНР менее 10%, а уголь — почти 60%, отметил аналитик. "Китай принял курс на достижение к 2060 году углеродной нейтральности… Мы видим огромные перспективы увеличения потребления природного газа как более экологичного энергоресурса как за счет замещения газом угля, так и за счет будущего экономического роста в Китае", — говорит он.

Потребление природного газа в КНР, по словам Скрябина, в 2021 году составило примерно 360 миллиардов кубометров. По его оценке, при интенсивной программе замещения угольных ТЭС газовыми объем может вырасти минимум в 2-3 раза в следующие 10 лет. "Перспективы китайского рынка для России… огромны", — заключил эксперт.