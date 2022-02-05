КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу проводят акцию протеста "Стоп Энергомор" перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ и отопление, передает корреспондент РИА Новости.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в пятницу утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз". Тариф для бытовых потребителей вырос почти на 30% — с 569 долларов до 785 долларов.
По данным организаторов протеста, в митинге принимают участие около 600 человек со всей страны.
"Мы можем решить проблему энергетического кризиса, для этого нужно остановить "Энергомор", — заявил журналистам член партии Юрий Мунтян.
По его словам, правительство Молдавии должно обратить внимание на выдвигаемые требования, поскольку именно действия властей республики, в частности "неправильная" тактика при переговорах с "Газпромом", привели к кризису.
Представители оппозиции призывают перезаключить контракт с российской компанией и включить в состав молдавской делегации экспертов из области энергетики.
https://1prime.ru/gas/20220205/835993266.html
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