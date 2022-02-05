КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Активисты оппозиционной партии "Гражданский конгресс" в субботу проводят акцию протеста "Стоп Энергомор" перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ и отопление, передает корреспондент РИА Новости. В гагаузской автономии Молдавии вспыхнули "газовые протесты"

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в пятницу утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз". Тариф для бытовых потребителей вырос почти на 30% — с 569 долларов до 785 долларов.

По данным организаторов протеста, в митинге принимают участие около 600 человек со всей страны.

"Мы можем решить проблему энергетического кризиса, для этого нужно остановить "Энергомор", — заявил журналистам член партии Юрий Мунтян. Глава "Молдовагаза" рассказал, как изменится цена на газ для страны

По его словам, правительство Молдавии должно обратить внимание на выдвигаемые требования, поскольку именно действия властей республики, в частности "неправильная" тактика при переговорах с "Газпромом", привели к кризису.

Представители оппозиции призывают перезаключить контракт с российской компанией и включить в состав молдавской делегации экспертов из области энергетики.