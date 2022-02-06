МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. США обладают наибольшими перспективами увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, так как из-за небольшой доли долгосрочных контрактов могут быстро переориентировать потоки на более премиальные рынки, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

"Самая перспективная ситуация с поставками из США, хотя мощности терминалов по сжижению в 2021 году использовались более чем на 90%. Однако доля поставок у США по долгосрочным контрактам значительно ниже, что даёт возможность быстро переориентировать потоки на более премиальные рынки", — считает он.

Аналитик отметил, что сейчас цена газа на североамериканских хабах в 7–8 раз ниже европейской, что делает экспорт крайне привлекательным, несмотря на дополнительные затраты на сжижение и перевозку. Определяющим критерием между европейским и азиатским рынками при выборе поставок СПГ будет цена на газ на этих рынках с учётом логистики поставок из США.

Существенно увеличить поставки газа из Азербайджана, по словам Колобанова, в 2022 году не получится: на отдельных участках Южного газового коридора есть ограничения по мощности. Эксперт привёл в пример последний участок коридора — Трансадриатический газопровод, который имеет ряд перекачивающих станций, рассчитанных на объём в 10 миллиардов кубометров газа в год. В перспективе они будут расширены до 20 миллиардов, однако это "не вопрос ближайших месяцев". Европа отобрала 85% закачанного летом газа

Аналогичная ситуация с турецким участком — газопроводом TANAP. Сейчас его мощность 16 миллиардов кубометров газа в год, при этом 6 миллиардов планируется использовать для собственных нужд Турции и транзитом пропускать 10 миллиардов. В 2021 году из Азербайджана в Европу поступило около 8 миллиардов кубометров газа, поэтому резерв увеличения поставок составляет сейчас около 2 миллиардов в год, что существенно не повлияет на ситуацию на европейском рынке, уточнил Колобанов.

С перспективами роста поставок СПГ из Катара ситуация аналогичная, считает аналитик. Во-первых, Катар реализует почти весь объем (~ 96%) газа по средне- и долгосрочным контрактам. Во-вторых, сейчас мощности терминалов по сжижению в Катаре используются на 100%, и анонсированные проекты расширения в случае их реализации будут завершены только к 2025 году, объяснил Колобанов.

Реальных дополнительных свободных объёмов для поставок газа в Европу в краткосрочной перспективе 2022 года у Катара практически нет. Возможен реэкспорт или перекупка объёмов по действующим контрактам, но такая практика не очень популярна: например, в 2020 году объём реэкспорта СПГ составил только 0,7% от общего объёма мировой торговли, отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объёмы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объёмы газа в случае снижения его поставок из РФ.

Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.