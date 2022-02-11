БЕРЛИН, 11 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) вправе консультироваться с Украиной по вопросу сертификации оператора "Северного поток — 2", но окончательное решение принимают в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. Власти Британии оценили возможность санкций против "Северного потока-2"

"Еврокомиссия вправе консультироваться со сторонами, интересы которых посчитает затронутыми", — заявил он.

При этом последнее слово будет за немецким регулятором — Федеральным сетевым агентством, отметил посол.

Ранее в ЕК сообщили, что ведомство намерено получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта. В Белом доме вновь пригрозили не допустить запуск "Северного потока-2"

Глава немецкого регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".

Полностью текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.