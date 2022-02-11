БЕРЛИН, 11 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) вправе консультироваться с Украиной по вопросу сертификации оператора "Северного поток — 2", но окончательное решение принимают в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Еврокомиссия вправе консультироваться со сторонами, интересы которых посчитает затронутыми", — заявил он.
При этом последнее слово будет за немецким регулятором — Федеральным сетевым агентством, отметил посол.
Ранее в ЕК сообщили, что ведомство намерено получить мнение Украины по "Северному потоку 2" в процессе сертификации этого проекта.
Глава немецкого регулятора Йохен Хоманн заявлял, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, её "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года".
Полностью текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20220211/836038670.html
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