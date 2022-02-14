АФИНЫ, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел совещание в связи с развитием событий на Украине, сообщила пресс-служба премьера. В ЕС заявили, что должны получать больше газа от "Газпрома"

В ходе совещания были обсуждены "все возможные сценарии" обеспечения Греции газом в случае эскалации конфликта.

В мероприятии приняли участие министры, представители правительства, а также представители бизнеса.

Отмечается, что российский газ покрывает до 45% потребностей Греции, поставки идут через "Турецкий поток". Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность

По мнению экономистов, при полном прекращении поставок газа из РФ (что является худшим сценарием) дефицит предложения составит от 10% до 20%.

В этом случае нехватку придется покрывать за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) и азербайджанского трубопроводного газа, поступающего в Грецию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

В качестве альтернативы рассматриваются поставки газа из Египта.