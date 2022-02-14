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Власти Греции обсудили сценарии поставки газа при эскалации на Украине
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел совещание в связи с развитием событий на Украине, сообщила пресс-служба премьера. В ходе совещания были обсуждены "все возможные... ПРАЙМ, 14.02.2022
энергетика, новости, газ, греция, россия, поставки газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АФИНЫ, 14 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел совещание в связи с развитием событий на Украине, сообщила пресс-служба премьера.
В ходе совещания были обсуждены "все возможные сценарии" обеспечения Греции газом в случае эскалации конфликта.
В мероприятии приняли участие министры, представители правительства, а также представители бизнеса.
Отмечается, что российский газ покрывает до 45% потребностей Греции, поставки идут через "Турецкий поток".
По мнению экономистов, при полном прекращении поставок газа из РФ (что является худшим сценарием) дефицит предложения составит от 10% до 20%.
В этом случае нехватку придется покрывать за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) и азербайджанского трубопроводного газа, поступающего в Грецию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).
В качестве альтернативы рассматриваются поставки газа из Египта.