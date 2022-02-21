БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский союз хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Fitch оценило ситуацию с запасами газа в Европе

Сегодня главы МИД ЕС проведут встречу с министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с которыми Евросоюз усилил диалог на фоне глобального энергокризиса.

"Мы действительно хотим получать больше газа из Персидского залива", — подчеркнул Боррель.

По его мнению, регион является очень важным и будет требовать все больше внимания.

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