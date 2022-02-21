2022-02-21T10:42:00+03:00
2022-02-21T10:47:33+03:00
2022-02-21T10:42:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220221/836114448.html
ЕС захотел больше газа из Персидского залива
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский союз хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Сегодня главы МИД ЕС проведут встречу с министрами Совета... ПРАЙМ, 21.02.2022
энергетика, новости, газ, ес, поставки газа, газ, персидский залив
https://cdnn.1prime.ru/images/83380/62/833806249.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83380/62/833806249.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83380/62/833806246.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83380/62/833806246.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83380/62/833806243.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83380/62/833806243.jpg
https://1prime.ru/gas/20220219/836105819.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский союз хочет получать больше газа из стран Персидского залива, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Сегодня главы МИД ЕС проведут встречу с министрами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с которыми Евросоюз усилил диалог на фоне глобального энергокризиса.
"Мы действительно хотим получать больше газа из Персидского залива", — подчеркнул Боррель.
По его мнению, регион является очень важным и будет требовать все больше внимания.
Читайте также: В Германии боятся остаться без российского газа из-за действий Запада