КИШИНЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в понедельник ее глава Вадим Чебан. Молдавию предупредили о риске дефолта

"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов США. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в 51,1 миллиона долларов", — написал Чебан в Telegram-канале.

В ноябре у республики возникли проблемы со своевременным перечислением выплат, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.