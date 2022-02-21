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"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль
Газ
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Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в понедельник ее глава Вадим Чебан. "Сегодня АО "Молдовагаз"... ПРАЙМ, 21.02.2022
энергетика, новости, газ, газпром, молдовагаз, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за февраль, сообщил в понедельник ее глава Вадим Чебан.
"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов США. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в 51,1 миллиона долларов", — написал Чебан в Telegram-канале.
В ноябре у республики возникли проблемы со своевременным перечислением выплат, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.