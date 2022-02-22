БРЮССЕЛЬ —22 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток — 2" пока не работает, поэтому ситуация с безопасностью газоснабжения в ЕС никак не меняется, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи. Эксперт ждет "декоративных" санкций из-за Донбасса к "Северному потоку-2"

Еврокомиссия не видит рисков для безопасности газоснабжения ЕС текущей зимой, добавил он.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2", глава ведомства направил поручение немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству.

Еврокомиссия проанализирует решение ФРГ по сертификации газопровода, когда оно будет официально ей представлено, сообщили в пресс-службе ЕК. Австрия пообещала включить "Северный поток-2" в санкционный список

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.