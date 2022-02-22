БРЮССЕЛЬ —22 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток — 2" пока не работает, поэтому ситуация с безопасностью газоснабжения в ЕС никак не меняется, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.
Еврокомиссия не видит рисков для безопасности газоснабжения ЕС текущей зимой, добавил он.
Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2", глава ведомства направил поручение немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству.
Еврокомиссия проанализирует решение ФРГ по сертификации газопровода, когда оно будет официально ей представлено, сообщили в пресс-службе ЕК.
Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.
https://1prime.ru/gas/20220222/836134717.html
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