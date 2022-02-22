АФИНЫ, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил болгарской министерской делегации, что Греция работает над тем, чтобы как можно скорее завершить строительство соединительного трубопровода Греция-Болгария (IGB). СМИ: НАТО изучает возможность строительства газопровода в Европе

Мицотакис принял во вторник болгарскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра и министром финансов Ассеном Василевым, в составе делегации министр энергетики Александр Николов, сообщила пресс-служба премьера.

В начале встречи Мицотакис высказался по ситуации на Украине и по вопросу газоснабжения, которое может пострадать в случае введения европейских санкций против России и ответных российских санкций.

"Мы готовы всячески поддерживать Болгарию для преодоления того, что мы считаем краткосрочным кризисом. Конечно, мы вместе работаем над тем, чтобы как можно скорее завершить строительство соединительного трубопровода Греция-Болгария (IGB), что, как мы знаем, особенно важно для Болгарии, чтобы вы могли диверсифицировать источники поставок газа", — сказал Мицотакис. Госдолг Греции вырос более чем на 14 миллиардов евро

Василев сказал, что Болгарию особенно беспокоит кризис на Украине, а также связанный с ним энергетический кризис.

"Мы считаем, что должно соблюдаться международное право. Оно сейчас нарушается, я бы сказал, очень грубо", — сказал вице-премьер Болгарии.

"Мы также готовы работать вместе с Грецией и помочь в вопросе электроснабжения, чтобы гарантировать отсутствие перебоев с электричеством. И также подготовить все планы, которые мы намерены обсудить в контексте сотрудничества между двумя странами, например, жизненно важный для Европы вопрос соединения Север-Юг", — сказал он.

По его словам, в повестке переговоров соединение и интеграция энергетических систем, а также другие проекты, которые обсуждались в течение многих лет, такие как вопрос облегчения пересечения границ товарами и поездки людей.

"В ходе встречи была подчеркнута общая поддержка европейской перспективы Западных Балкан. Также обсуждались последние тревожные события в Украине", — сообщила пресс-служба.

Строительство газопровода IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация IGB была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года Мицотакис заявил, что завершение газопровода отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за COVID.

IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров. IGB входит в список проектов, представляющих общий интерес Европейской комиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 миллиона евро.