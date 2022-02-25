МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в ходе беседы с РИА Новости призвал к отмене европейских санкций. В Vygon рассказали, как санкции ЕС повлияют на закупки газа у России

По его словам, они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению.

"В этой связи "Северный поток-2" остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии", — пояснил он, отметив, что Россия является одним из основных поставщиков газа в Европу.

Учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

"Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам", — сказал Крупалла.