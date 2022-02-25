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"Газпром" и CNPC обсудили дальнейшую реализацию проекта поставок газа
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"Газпром" и китайская CNPC обсудили реализацию проекта поставок российского газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщил "Газпром". Рабочее совещание состоялось в рамках... ПРАЙМ, 25.02.2022
энергетика, новости, газ, газпром, сила сибири, cnpc
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC обсудили реализацию проекта поставок российского газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщил "Газпром". Рабочее совещание состоялось в рамках совместного координационного комитета между "Газпромом" и CNPC.
"Газпром" и CNPC обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта поставок российского газа в Китай по дальневосточному маршруту", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Помимо этого, стороны согласовали даты проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной.
Отмечается, что газ по восточному маршруту поставляется с превышением обязательств российской стороны.