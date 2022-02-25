МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC обсудили реализацию проекта поставок российского газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщил "Газпром". Рабочее совещание состоялось в рамках совместного координационного комитета между "Газпромом" и CNPC. Жизнь после санкций: как они повлияют на финансовую систему России

"Газпром" и CNPC обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта поставок российского газа в Китай по дальневосточному маршруту", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Помимо этого, стороны согласовали даты проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной.

Отмечается, что газ по восточному маршруту поставляется с превышением обязательств российской стороны.