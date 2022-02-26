БЕРЛИН, 26 фев — ПРАЙМ. "Северный поток 2" был хорошим проектом, однако пока эта тема закрыта, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс. В ФРГ не ждут прекращения поставок газа из России

Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве.

"Мы всегда защищали этот газопровод, он был… хорошим проектов, но я считаю, что тема исчерпана", — сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF.

Отвечая на вопрос ведущего, "умер" ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: "С моей точки зрения, да".

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия в свою очередь остановила сертификацию "Северного потока 2".