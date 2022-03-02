БЕРЛИН, 2 мар — ПРАЙМ. Германия не рассматривает покупку СПГ у американских компаний, сообщил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции DLF в ходе своего визита в США. Лукашенко рассказал, кому выгодны санкции против России

Он уточнил, что предварительные обсуждения по теме поставок СПГ в Германии идут, но речи о закупках у США нет.

"Предварительные обсуждения о поставках, о которых мне известно, проведены не с американскими компаниями. Давления тут нет", — сказал министр.

Хабек отметил, что предприятия, которые хотят участвовать в запланированном терминале по приему СПГ в Германии, не ориентируются на американский газ, добытый методом фрекинга.

Отвечая на вопрос, как плотно Германия должна работать с США в энергетическом секторе, Хабек сказал: "Совершенно не должна".

Министр признал, что у Вашингтона есть собственные интересы и выраженная тенденция к политике "покупай американское".

"Это не тот политически-экономический порядок, к которому мы стремимся. Однако мы имеем общие ценности, и американцы должны помочь Европе в этой ситуации", — сказал министр.

Глава немецкого минэкономики также рассказал, что поставки энергоносителей из России продолжаются, но в Германии готовы к тому, что они могут прекратиться.