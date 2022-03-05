МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Транспортное средство повредило газопровод в одном из районов граничащей с Украиной Белгородской области, несколько десятков домов отключены, сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Рада Украины призвала Запад ввести санкции на все госпредприятия России

"В Белгородской области ночь прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Ракитянском районе, где транспортное средство механически повредило газопровод. Произошло отключение нескольких десятков жилых домов", — написал Гладков.

По его словам, администрация района оперативно оказала помощь "там, где была необходимость", доставив электрические обогреватели.

Восстановительные работы планируется завершить до середины субботы.