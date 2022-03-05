Губернатор Гладков: в Белгородской области, граничащей с Украиной, поврежден газопровод
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Транспортное средство повредило газопровод в одном из районов граничащей с Украиной Белгородской области, несколько десятков домов отключены, сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородской области ночь прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Ракитянском районе, где транспортное средство механически повредило газопровод. Произошло отключение нескольких десятков жилых домов", — написал Гладков.
По его словам, администрация района оперативно оказала помощь "там, где была необходимость", доставив электрические обогреватели.
Восстановительные работы планируется завершить до середины субботы.
https://1prime.ru/gas/20220305/836273429.html
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