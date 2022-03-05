МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство экономики земли Мекленбург-Передняя Померания не считает обслуживание газопровода "Северный поток-2" рискованным даже в случае неплатежеспособности эксплуатирующей компании. Речь идет о части, расположенной в территориальных водах Германии, и станцию ​​по приему в Любмине, как сообщает агентство dpa. ФРГ: "Северный поток - 2" в обозримом времени не будет сертифицирован

За обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, станции по приему газа и отрезка протяженностью 12 морских миль в территориальных водах ФРГ — Горное ведомство в Штральзунде.

По информации dpa, Горное ведомство, в частности, исходит из того, что "германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно". На момент завершения строительства в конце 2021 года имелись "действующие сертификаты испытаний от независимых экспертов, подтверждающие герметичность и прочность линии", пишет агентство со ссылкой на земельное Минэкономики.

Обслуживание станции в Любмине близ Грайфсвальда также осуществляет компания Gascade GmbH из Касселя. В компании сообщили dpa, что в настоящее время обеспечивают "эксплуатационно-безопасное состояние" станции.