Агентство dpa: немецкие власти не видят пока проблем в обслуживании "Северного потока-2"
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство экономики земли Мекленбург-Передняя Померания не считает обслуживание газопровода "Северный поток-2" рискованным даже в случае неплатежеспособности эксплуатирующей компании. Речь идет о части, расположенной в территориальных водах Германии, и станцию по приему в Любмине, как сообщает агентство dpa.
За обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, станции по приему газа и отрезка протяженностью 12 морских миль в территориальных водах ФРГ — Горное ведомство в Штральзунде.
По информации dpa, Горное ведомство, в частности, исходит из того, что "германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно". На момент завершения строительства в конце 2021 года имелись "действующие сертификаты испытаний от независимых экспертов, подтверждающие герметичность и прочность линии", пишет агентство со ссылкой на земельное Минэкономики.
Обслуживание станции в Любмине близ Грайфсвальда также осуществляет компания Gascade GmbH из Касселя. В компании сообщили dpa, что в настоящее время обеспечивают "эксплуатационно-безопасное состояние" станции.
https://1prime.ru/gas/20220305/836275589.html