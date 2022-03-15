МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Болгария подготовила план действий на случай полной приостановки поставок газа и нефти из России, заявил глава болгарского Минфина Асен Василев. Его слова передает Болгарское национальное радио. Лукашенко уточнил стоимость российского газа для Белоруссии

Вместе с тем Василев отметил, что власти готовы к возможным изменениям после встречи бизнеса с правительством.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.