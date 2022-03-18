МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в ходе пятничных торгов держатся на уровне 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. В "Газпром экспорте" назвали причину роста цен на газ в Европе

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1205,6 доллара, при этом расчетная цена четверга составила 1195,3 доллара. Котировки в начале торгов остаются стабильными и колеблются в диапазоне 1195-1240 долларов.

Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.