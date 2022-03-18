МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в ходе пятничных торгов держатся на уровне 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1205,6 доллара, при этом расчетная цена четверга составила 1195,3 доллара. Котировки в начале торгов остаются стабильными и колеблются в диапазоне 1195-1240 долларов.
Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
https://1prime.ru/gas/20220318/836417536.html
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