КИШИНЕВ, 18 мар — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за март, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан. Польша не будет продлевать газовый договор с Россией

"АО "Молдовагаз" полностью рассчиталась с ПАО "Газпром" за текущие поставки газа в первой половине марта (50%). За текущую неделю компания перечислила поставщику 43 миллиона долларов США", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он отметил, что рассчитаться вовремя помогло правительство и руководство предприятий ТЭК.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.