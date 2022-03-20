МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Европейские потребители в 2022 году вряд ли сильно сократят потребление российского газа, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. В Германии назвали страшное последствие отказа от поставок газа из России

"Громкие заявления европейских чиновников о возможности сокращения уже в текущем году потребления газа на величину, равную 2/3 от годового объема российских поставок, вряд ли будут реализованы, хотя высокие цены на газ в некоторой степени сократят потенциальный спрос на этот энергоресурс", — отметил аналитик.

Кроме того, сейчас Европа снижает долю ископаемых источников в энергобалансе: продолжается ввод новых ВИЭ-проектов, проводятся мероприятия по энергосбережению и декарбонизации, добавил собеседник агентства.

Увеличение поставок газа в 2022 году из других, нероссийских, источников несомненно будет, прежде всего — в сжиженном виде (СПГ), считает аналитик ЦСР. Но с учётом ограничений в инфраструктуре по сжижению у мировых поставщиков и сохраняющегося спроса на газ в других регионах мира ожидается сохранение высокого уровня цен на газ в Европе в течение всего периода накопления запасов, подчеркнул он.

"При этом пока Россия не ограничивала экспорт газа в Европу, в том числе по украинскому маршруту, а последний принятый пакет санкций в отношении России не затрагивал поставки газа. Это несколько успокаивающе подействовало на европейских потребителей, в результате чего цена после фантастического скачка 7 марта до уровня в 2700 долларов за тысячу кубометров упала почти в три раза", — заключил Колобанов.