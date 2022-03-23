ВЕНА, 23 мар — ПРАЙМ. Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

Президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.

"Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного", — сказал Штерн в интервью телеканалу PULS24 на вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях.

Он сообщил, что видел сообщения в прессе по этому поводу. "Нам еще никто не звонил. У нас также действующие контракты, и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", — подчеркнул глава австрийской компании.