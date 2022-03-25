МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Покупка российского газа в рублях вынудила бы ФРГ обходить введенные против ЦБ России санкции ЕС. Об этом заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст. Рейтер: в новой стратегии Пентагона Россия названа "острой угрозой"

"Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа", считает Эрнст.

Более того, он уверен, что оплата в рублях, по его словам, была бы нарушением уже действующих контрактов.

При этом парламентарий признал, что замораживание активов Москвы можно считать нарушением договоров с российской стороной.