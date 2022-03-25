МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Перевод расчетов за поставки российского газа в рубли позволит топливной отрасли РФ рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи, говорится в сообщении Минфина РФ. В Кремле уточнили, каким компаниям можно не продавать газ за рубли

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.

Кроме того, эта мера будет "без сомнения" способствовать повышению роли рубля в международных расчетах, добавляется в сообщении.

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