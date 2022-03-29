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Путин и Макрон обсудили оплату газа в рублях
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля. "Затрагивались также... ПРАЙМ, 29.03.2022
энергетика, новости, газ, владимир путин, эммануэль макрон, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры условились о продолжении дальнейших контактов.