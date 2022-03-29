МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

"Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры условились о продолжении дальнейших контактов.