МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал канцлера Германии Олафа Шольца по существу решения о переходе к оплате газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

"Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС", — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран условились, что эксперты двух стран дополнительно обсудят оплату поставок газа в рублях. "Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.