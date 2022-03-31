МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг пока снижаются и держатся в ценовом коридоре 1250-1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в начале торгов держались на отметке чуть выше 1270 долларов и вскоре снизились почти до 1250 долларов. После этого котировки начали расти и достигли 1370 долларов, однако пока остаются в минусе.

При этом спрос на газ в Европе в последние дни вырос из-за похолодания. Кроме того, спрос поддерживает снижение выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.