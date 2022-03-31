МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Цены на газ на европейском рынке завершили март новыми рекордами: стоимость на споте за месяц выросла в полтора раза, а за два года — в 15 раз, фьючерсы обновили исторический максимум — почти 3900 долларов за тысячу кубометров — и к концу месяца подешевели втрое.

Однако угроза одномоментного роста сохраняется, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Он считает, что к вопросу роста цен на газ надо подходить взвешенно. Недавний скачок на крупнейшем в Европе хабе TTF сопровождался минимальными объемами сделок — на пару порядков меньше, чем по цене в 900–1000 долларов до и после взлета цен, уточнил аналитик.

"Угроза одномоментного роста есть, но будет ли это существенно влиять на среднегодовую цену закупки газа, сейчас сказать нельзя", — сказал Колобанов, отвечая на вопрос о том, к какому росту газовых котировок может привести возможное прекращение поставок российского газа в G7.

Страны "Большой семерки" — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада — отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте, заявлял в начале недели министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Кроме того, ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Газпром" прорабатывает сценарий прекращения поставок газа в Европу. Компания на запрос РИА Новости не ответила.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ЦЕН НА ГАЗ

Средняя цена по TTF на споте в марте резко выросла — почти до 1500 долларов за тысячу кубометров. Еще в феврале и январе показатель недотягивал даже до 1000 долларов: данные Spot TTF свидетельствуют, что стоимость находилась на уровне 936 долларов и 982,3 доллара. Средняя цена в марте 2021 года была ниже почти в 7 раз — 217,2 доллара, а в 2020 году — в 15 раз — 98 долларов.

Ближайшие, апрельские, фьючерсы в конце февраля–марте торговались в диапазоне 1080–3892 долларов за тысячу кубометров, разница между минимумом и максимумом — 3,6 раза. Средняя цена, по подсчетам РИА Новости, приблизилась к 1500 долларам и составила рекордные 1467,1 доллара. Ранее аналогичный показатель для мартовских и февральских фьючерсов был ниже почти в полтора раза — 943,2 доллара и 996,3 доллара соответственно.

ГЕОПОЛИТИКА И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ РОСТА

Стоимость газа на европейском рынке подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В первые дни марта рынок лихорадило из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе: цены четыре дня подряд обновляли исторические максимумы и 7 марта достигли рекордного показателя в 3892 доллара.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

КАК ЦЕНЫ ЗАВЕРШИЛИ МАРТ

Апрельские фьючерсы перестали торговаться 30 марта. Накануне их стоимость колебалась в диапазоне 1230–1415 долларов. Цена спотового контракта с поставкой 31 марта достигла почти 1350 долларов. Волатильность газовых котировок сохраняется, цены в последние дни ползут вверх вслед за растущим спросом на газ в Европе — из-за некоторого похолодания в регионе в конце марта — начале апреля и снижения доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.