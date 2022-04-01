МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Реализация схемы отказа от российского газа, предложенная Еврокомиссией, может обострить проблему дефицита электроэнергии в Европе и привести к еще большему ее удорожанию, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Иран выразил желание торговать с Россией в нацвалютах

Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год — об этом ране в пятницу сказал в интервью итальянской газете la Stampa еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).

"Сокращение использования радиаторов подразумевает либо то, что европейцы будут сидеть в холодных зданиях, либо то, что вместо газа в отоплении будет использоваться какое-то другое топливо. Предполагая последнее, наиболее вероятной заменой является электричество. Это достижимо, но не в одночасье, поскольку потребуется переоборудование домов и предприятий", — полагает аналитик.

Кроме того, по словам Смита, такой план "означает значительное увеличение потребления электроэнергии в то время, когда Европа уже страдает от нехватки электроэнергии и рекордно высоких цен на электроэнергию". "Этот план может усугубить эти проблемы, если Европа не сможет увеличить поставки дешевой и надежной электроэнергии", — замечает он.

Расширение использования ветра и солнечной энергии сокращает использование газа в производстве электроэнергии только при благоприятных для работы ВИЭ-электростанций погодных условиях — проще говоря, когда дует ветер и светит солнце, говорит аналитик. "Газ используется, когда темно и спокойно, это помогает стабилизировать сеть, которая борется с высокой краткосрочной изменчивостью энергии ветра и солнца. Увеличение этих источников может фактически увеличить сжигание газа в разы", — прогнозирует Смит.

Европа уже столкнулась с рекордным подорожанием электричества в 2021 году. Одним из факторов, повлиявших на рост цен, стал малый объем производства возобновляемой энергии, в частности, ветрогенерации.