МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Литва полностью отказалась от поставок российского газа. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа. Премьер Польши назвал шантажом требование платить за газ в рублях

"С этого месяца — больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!", — написал Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).