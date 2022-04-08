В Берлине рассказали, чьим газом будут заполнены немецкие хранилища
Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что немецкие хранилища будут заполняться российским газом
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БЕРЛИН, 8 апр — ПРАЙМ. Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, в ближайшее время также будет окончательно одобрен закон, обязывающий операторов газохранилищ обеспечивать определенный (в среднем 80%) уровень запыленности.
"Мы медленно заполняем хранилища, в настоящий момент они заполнены на 26%. Можно рассчитать, что если мы в течение лета будем заполнять их на 0,5%, то нам понадобится 150-200 дней для заполнения. Но они будут заполнены российскими газом", — заявил Хабек, выступая в бундесрате (Федеральном собрании).
Хабек отметил, что страна должна подготовиться к следующей зиме, "потому что никто не знает", как долго продлится спецоперация.
https://1prime.ru/gas/20220408/836618669.html
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