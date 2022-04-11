МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в понедельник вырастет на 18% после значительного снижения прокачки на выходных, ожидает "Оператор ГТС Украины". Киев намерен отказаться от закупок газа в ЕС

Согласно данным оператора, заявки на прокачку со стороны РФ на понедельник 11 апреля составляют 94,9 миллиона кубометров, что приблизительно на 18% превышает объем заявок на 9 или 10 апреля.

Вместе с тем транзит немного отошел от максимальных отметок, державшихся с конца февраля — 109,6 миллиона кубометров в сутки. Это может быть связано с потеплением в европейском регионе.

Кроме того, "Газпром" с 8 апреля не бронирует мощности трубопровода газопровод "Ямал — Европа", который поставляет газ через Польшу в Германию. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса.