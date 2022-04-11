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Украина ждет роста транзита российского газа
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Транзит российского газа через Украину в понедельник вырастет на 18% после значительного снижения прокачки на выходных, ожидает "Оператор ГТС Украины". Согласно данным оператора,... ПРАЙМ, 11.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в понедельник вырастет на 18% после значительного снижения прокачки на выходных, ожидает "Оператор ГТС Украины".
Согласно данным оператора, заявки на прокачку со стороны РФ на понедельник 11 апреля составляют 94,9 миллиона кубометров, что приблизительно на 18% превышает объем заявок на 9 или 10 апреля.
Вместе с тем транзит немного отошел от максимальных отметок, державшихся с конца февраля — 109,6 миллиона кубометров в сутки. Это может быть связано с потеплением в европейском регионе.
Кроме того, "Газпром" с 8 апреля не бронирует мощности трубопровода газопровод "Ямал — Европа", который поставляет газ через Польшу в Германию. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса.