МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Газпром" не стал обжаловать решение суда о споре с польской нефтегазовой компанией PGNiG на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает польский концерн.

Ранее Стокгольмский арбитраж отклонил жалобу "Газпрома" на решение арбитража о цене газа. В конце марта прошлого года польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде. Летом компания "Газпром экспорт" сообщила, что перечислила средства, но продолжает обжаловать решение суда.

"Газпром не подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Стокгольма, отклонившего жалобу на отмену окончательного решения Арбитражного суда от 30 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, PGNiG считает, что "решение Апелляционного суда от 9 марта 2022 года является законным".

Польская компания уточнила, что в результате исполнения решения Арбитражного суда PGNiG получила от "Газпрома" сумму в 1,5 миллиарда долларов "в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок газа".