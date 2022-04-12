КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Молдавская газовая компания направила письменный запрос в российский "Газпром" о продлении срока проведения аудита долга. Об этом сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Политолог назвала причину отказа Вашингтона помогать Зеленскому

"АО "Молдовагаз" направило в ПАО "Газпром" письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности. Согласно протоколу от 29 октября 2021 года данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 года", — отметил менеджер в сообщении в Telegram.

Напомним, что "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября, после длительных переговоров, смогли продлить контракт на экспорт из России газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября.

"Газпром" отмечал: с учетом ситуации в Молдавии решение подписать контракт было принято практически на условиях молдавской стороны. Но условием являлась своевременная 100%-ная оплата текущих платежей.